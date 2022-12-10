Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 472.17 eur/kzt 495.5

    rub/kzt 7.57 cny/kzt 67.74
Прогноз погоды
Астана-15-17℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Непобежденный боец из Казахстана отправил россиянина в тяжелый нокаут

    10 Декабря 2022, 21:29

    АТЫРА. КАЗИНФОРМ - На турнире по смешанным единоборствам Eagle Fighting Championship 51 в Атырау состоялся бой, в котором сразились казахстанец Фархад Кожантаев (2-0) и россиянин Сергей Нехорошев (дебют), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Этот поединок прошел в наилегчайшем весе и был рассчитан на три раунда. Кожантаев одержал победу нокаутом в первом раунде. Нехорошев вышел на этот бой с желтой карточкой - он не уложился в лимит на взвешивании.

    Таким образом, Фархад Кожантаев выиграл третий бой в профи-ММА и по-прежнему остается непобежденным, а Сергей Нехорошев с поражения начал профессиональную карьеру в смешанных единоборствах. Что касается Кожантаева, то он выступает в профи с 2018 года, однако за это время провел лишь третий поединок.
    Спорт
    Новости по теме
    Новости по теме
    Определились все полуфиналисты чемпионата мира по футболу в Катаре
    Сборная Франции обыграла Англию и вышла в полуфинал ЧМ-2022
    Марокканцы выбили Португалию с ЧМ-2022 и сенсационно вышли в полуфинал
    Казахстанский боксер выиграл дебютный бой в ММА
    Популярное
    1 Саммит ЕАЭС в Бишкеке: Казахстан заинтересован в реальной интеграции
    2 25 лет назад нынешнюю Астану объявили столицей Казахстана
    3 Алан Курмангалиев стал чемпионом мира по настольному теннису
    4 Как Кокшетау готовится к встрече Нового года
    5 Теплоисточник вышел из строя в Семее
    Новости партнеров