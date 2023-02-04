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    Непобежденные казахстанские боксеры прошли взвешивание перед боями в Германии

    4 Февраля 2023, 12:09

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В ночь с 4 на 5 февраля в Ванген-им-Алльгой (Германия) состоится вечер бокса, в рамках которого свои очередные бои проведут два казахстанских профи Виктор Темиров (2-0, 2 КО) и Александр Ковригин (5-0, 3 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Темиров сразится в лимите среднего дивизиона с представителем Боснии и Герцеговины Милошем Янянином (16-40, 13 КО), тогда как оппонентом Ковригина по бою полулегкого веса станет грузин Джаба Мемишиши (8-18, 1 КО).

    Накануне поединков оба боксера прошли взвешивание и успешно уложились в пределы своих весовых категорий.

    Свой предыдущий бой Александр Ковригин провел 19 марта прошлого года в Берлине, в нем он одолел единогласным решением судей Хосе Эрнандеса (4-40-1, 3 КО) из Никарагуа.

    Виктор Темиров же боксировал 2 июля в Бад-Вильдунгене, в том противостоянии он одержал победу нокаутом во втором раунде над представителем Грузии Бекой Мурджикнели (6-24-1, 4 КО).

    Фото: sports.kz

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Спорт Германия Бокс
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