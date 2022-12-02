Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 467.99 eur/kzt 488.82

    rub/kzt 7.7 cny/kzt 65.06
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Непобежденные казахстанцы проведут три титульных боя на вечере бокса в Алматы

    2 Декабря 2022, 22:21

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Профессиональные боксеры из Казахстана выступят на турнире в Алматы, который состоится 11 декабря, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Movida promotions.

    «В главном событии Жанкош Тураров и Луис Энрике Ромеро оспорят вакантный титул IBO Intercontinental в первом полусреднем весе!

    Ангелина Лукас в поединке за звание чемпионки мира по версии UBO встретится с Лулу Каядже из Танзании!

    Елхан Табынбаев поборется за чемпионский пояс WBC Intercontinental во втором среднем весе. Его визави — непобежденный в семи боях бразилец Матеус да Сильва!

    Еркебулан Токтар и Арман Ашимов дебютируют в профи-боксе. Токтар встретится с иранцем Амиром Ярани. Ашимов разделит ринг с более опытным Бухути Татишвили, одержавшим три победы в шести боях!», — сообщили в Movida promotions.

    Тураров и Лукас не имеют поражении в профессиональной карьере с рекордом (25-0, 18 КО) и (2-0) соответственно. Табынбаев не потерпел ни одного поражения в пяти боях при трех нокаутах.


    Фото: instagram.com/movidapromotions
    Алматы Бокс
    Новости по теме
    Новости по теме
    Обзор мундиаля. 03 Декабря
    Ушел из жизни легендарный баскетболист Алжан Жармухамедов
    Бразилец Дани Алвес стал самым возрастным игроком за всю историю мундиалей
    Стало известно о переговорах Головкина со следующим соперником
    Популярное
    1 30 депутатов поддержали кандидатуру Ерболата Досаева на должность акима Алматы
    2 Восстановить тепло в Экибастузе к завтрашнему дню рассчитывает областной акимат
    3 Ерболат Досаев назначен акимом Алматы
    4 Актобе будет развиваться как город-миллионник
    5 Апелляционный суд пересмотрел дело по Малому Талдыколю
    Новости партнеров