Непобежденные казахстанцы проведут три титульных боя на вечере бокса в Алматы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Профессиональные боксеры из Казахстана выступят на турнире в Алматы, который состоится 11 декабря, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Movida promotions.

«В главном событии Жанкош Тураров и Луис Энрике Ромеро оспорят вакантный титул IBO Intercontinental в первом полусреднем весе!

Ангелина Лукас в поединке за звание чемпионки мира по версии UBO встретится с Лулу Каядже из Танзании!

Елхан Табынбаев поборется за чемпионский пояс WBC Intercontinental во втором среднем весе. Его визави — непобежденный в семи боях бразилец Матеус да Сильва!

Еркебулан Токтар и Арман Ашимов дебютируют в профи-боксе. Токтар встретится с иранцем Амиром Ярани. Ашимов разделит ринг с более опытным Бухути Татишвили, одержавшим три победы в шести боях!», — сообщили в Movida promotions.

Тураров и Лукас не имеют поражении в профессиональной карьере с рекордом (25-0, 18 КО) и (2-0) соответственно. Табынбаев не потерпел ни одного поражения в пяти боях при трех нокаутах.





Фото: instagram.com/movidapromotions



