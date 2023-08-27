Непобежденного боксера из Казахстана Жана Кособуцкого дисквалифицировали во время боя

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанского боксера Жана Кособуцкого (19-0, 18 КО) дисквалифицировали во время поединка на вечере бокса в Талсе (США, штат Оклахома), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Жан Кособуцкий провел бой с нигерийцем Эфе Аджагбой (17-1, 13 КО) и этот поединок стал для казахстанца самым большим в его карьере на данный момент. Бой в супертяжелом весе был рассчитан на десять раундов и закончился победой Эфе Аджагбы в четвертом раунде после дисквалификации казахстанского спортсмена за систематические нарушения.

Таким образом, Эфе Аджагба одержал восемнадцатую победу в профессиональной карьере, а Жан Кособуцкий потерпел первое поражение.

Жан Кособуцкий является чемпионом в хэвивейте по версии WBC International. Ранее он также выигрывал пояс IBO Inter-Continental.

Ранее сообщалось, что другой казахстанский боксер Аблайхан Жусупов (3-0, 2 КО) выступил на вечере бокса в Талсе (США, штат Оклахома) и техническим нокаутом одолел соперника.