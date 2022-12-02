Неплательщиков алиментов разыскивают в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Руководитель департамента юстиции Алматы Абай Арап на брифинге в региональной службе коммуникаций сообщил, что в городе 120 неплательщиков алиментов объявлены в розыск, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам спикера, в настоящее время на исполнении судебных исполнителей Алматы находится более 14 тысяч исполнительных производств о взыскании алиментов.

«Также имеются проблемы при взыскании алиментов. У должников отсутствует место работы, то есть они не трудоустроены, у них нет имущества, на которое можно обратить взыскание. Некоторые даже объявлены в розыск. Они уклоняются от уплаты и скрываются от судебных исполнителей. Если с начала года мы разыскивали более 300 человек, то сейчас 120 еще находятся в розыске. Остальные все были установлены, были приняты меры принуждения, привлечены к уголовной либо административной отвественности», - сказал он.

Спикер напомнил, что законом «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» предусмотрена административная и уголовная ответственность должников, которые не исполняют требования судебного исполнителя и судебного акта.

За 2022 год департаментом юстиции к административной ответственности привлечен 141 должник, применен 81 административный арест до пяти суток. К уголовной ответственности привлечены четыре должника по алиментам, четыре представления судебных исполнителей находятся на рассмотрении органов дознания.

«Учитывая все предпринимаемые меры по взысканию алиментов, должниками были выплачены задолженности в сумме более 50 млн тенге, тем самым департамент, решая задачу по исполнению судебных актов будет, и в дальнейшем будет работать на реальное исполнение социально значимых категорий дел. В случае наличия за должником имущества судебными исполнителями принимаются меры по их реализации», - добавил он.

За 2022 год судебными исполнителями в счет погашения задолженности реализовано 3 недвижимых имущества, 7 движимых имуществ, тем самым свыше 20 млн тенге задолженности погашено.

Кроме того, в этом году были воссоединены более 50 семей, и вопрос выплаты алиментов в принудительном порядке отпал.



