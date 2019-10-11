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    Неплательщика алиментов арестовали на трое суток в Кокшетау

    11 Октября 2019, 18:35

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Такое наказание ему определено по постановлению административного суда города Кокшетау за неисполнение решения суда о взыскании алиментов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Акмолинской области.

    «Административное дело возбуждено прокуратурой города Кокшетау по результатам рассмотрения обращения жительницы областного центра, имеющей на иждивении трех несовершеннолетних детей. Прокурорами установлено, что задолженность по алиментам на 1 октября 2019 года составила более 600 тыс. тенге. Временно неработающий 34-летний мужчина не платил алименты 7 месяцев», - пояснили в ведомстве.

    Всего с начала 2019 года за подобные правонарушения привлечены к административной ответственности 20 неплательщиков алиментов.

    В облпрокуратуре напомнили, что за неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта и исполнительного документа предусмотрена ответственность по статье 669 Кодекса РК об административных правонарушениях, которая предусматривает арест до 5 суток. Уклонение от уплаты алиментов более 3 месяцев может повлечь ответственность по статье 139 Уголовного кодекса РК, санкция которой предусматривает наказание до 2 лет лишения свободы.

    Работа в данном направлении продолжается.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Права человека Генпрокуратура
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