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    • Неожиданным исходом завершился матч «Кызыл-Жар» – АПОЭЛ

    11 Августа 2022 21:33

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Петропавловский «Кызыл-Жар» сыграл ответный матч третьего отборочного раунда Лиги конференций против кипрского АПОЭЛа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Стартовые составы команд выглядели следующим образом:

    «Кызыл-Жар»: Лобанцев, Тапалов, Гурман, Каршакевич, Мужек, Бушман, Мартинс, Коне, Подио, Лобжанидзе, Яковлев;

    АПОЭЛ: Белец, Феррари, Креспо, Каро, Шабаке, Костадинов, Сарфо, Гомеш, Ндонгаля, Илиа, Маркиньос.

    Киприоты были явными фаворитами противостояния согласно прогнозам экспертов.

    С первых минут поединка захватили инициативу гости, они ей и владели до последних минут, создав достаточное количество опасных моментов у ворот Мирослава Лобанцева. В свою очередь хозяева только во втором тайме сумели это сделать, когда Валерий Каршакевич после навеса сотряс перекладину. В итоге — 0:0.

    Таким образом, «Кызыл-Жар» по итогам двух матчей проигрывает с минимальным счетом и покидает еврокубки.

    «Кызыл-Жар» (Петропавловск, Казахстан) — АПОЭЛ (Никосия, Кипр) 0:0.

    Первая игра: 0:1.


    Фото: sports.kz

    #Нур-Султан #Северо-Казахстанская область #Спорт #Футбол
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