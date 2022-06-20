Неосвоение бюджета достигло максимума за последние 15 лет в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Неосвоение бюджета по итогам 2021 года достигло максимума. Об этом сообщил депутат Сената Парламента РК Сергей Карплюк, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Неосвоение по итогам 2021 года составило 69 млрд тенге и является максимально высоким в абсолютном выражении за последние 15 лет. Одним из значимых факторов систематического неосвоения являются недостатки государственных закупок. Из года в год хронически повторяются случаи непроведения запланированных тендеров, отсутствие заявок на участие в конкурсе, несоответствие потенциальных поставщиков квалификационным требованиям, поздние процедуры проведения госзакупок и прочие нарушения, которые отрицательно сказываются на эффективном освоении бюджетных средств», - сказал Сергей Карплюк в ходе совместного заседания палат Парламента.

Он на примере сообщил, что из-за несостоявшихся конкурсов по государственным закупкам средства в сумме 460 млн тенге, предусмотренные на повышение квалификации и переподготовку кадров организаций здравоохранения, не освоены в полном объеме.

«Наиболее остро стоят вопросы неосвоения средств регионами по причине несовершенства процедур госзакупок. Предлагаем рассмотреть вопрос по расширению компетенции местных исполнительных органов, обеспечив им больше самостоятельности», - предложил сенатор.

Депутат также проинформировал, что в течение последних семи лет в Закон РК «О государственных закупках» внесено 35 изменений и дополнений, три из которых только за три месяца текущего года.

Также по словам сенатора, в 2021 году отмечалась единая для большинства местных исполнительных и государственных органов проблема некачественного планирования, слабого администрирования и управления реализуемыми проектами и расходами. С сохранением общей тенденции увеличения объемов целевых трансфертов, регионам выделено 2,5 трлн тенге.

«Сумма неосвоенных средств составила 59 млрд тенге, из которых более 95% составляют целевые трансферты из Национального фонда. Аутсайдерами здесь являются Алматинская область, города Нур-Султан и Алматы. У всех регионов основная доля неосвоения приходится на Дорожную карту занятости, проект «Ауыл – Ел бесігі», программы развития регионов, программу «Нұрлы жер», - сказал депутат.

Ранее депутат призвал ускорить принятие мер по восстановлению платежеспособности казахстанцев. По словам Сергея Карплюка, отсутствие у людей возможности иметь сбережения вынуждает их обращаться за кредитами.