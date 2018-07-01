Неоспоримо лидерство Казахстана в гармонизации межэтнических отношений - Фонд им. Конрада Аденауэра

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 23 июля состоялась встреча заместителя заведующего секретариатом АНК Назипы Шанаи с Томасом Хельмом, директором представительства Фонда им. Конрада Аденауэра в Республике Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на портал АНК.

В ходе встречи были обсуждены вопросы хода реализации Меморандума о сотрудничестве между представительством Фонда им. Конрада Аденауэра и Ассамблеей народа Казахстана, заключенного в конце 2017 года.

В частности, были затронуты вопросы организации обмена опытом исследователей двух стран по миграции населения, развития языков этнических групп, вопросы образования и повышения квалификации, а также внедрения цифровизации. Стороны договорились о проведении совместных мероприятий по вопросам интеграционной политики с участием специалистов и ученых.

Представители фонда подчеркнули положительный опыт Казахстана и важную роль Ассамблеи в сохранении межэтнической стабильности и укреплении общественного согласия, в вопросах обеспечения прав всех этносов, проживающих в республике. Томас Хельм отметил неоспоримое лидерство Казахстана в гармонизации межэтнических отношений, укреплении единства и межкультурного диалога, который является примером для многих стран.