Неоновую рекламу и экраны в ночное время запретят во Франции

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Министр энергетического перехода Франции Аньес Панье-Рюнаше объявила о предстоящем опубликовании указа, запрещающего любую светящуюся рекламу в ночное время, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным издания « Le Journal Du Dimanche «, под запрет попадут цифровые рекламные экраны. Экологические ассоциации Франции призывают к их запрету.

«Правительство Франции хочет, чтобы все освещенные витрины посреди ночи, неоновые огни на вывесках магазинов ушли в прошлое», - пишет популярное французское издание.

Министр Аньес Панье-Рюнаше обещает издать указ, в соответствии с которым вступает в силу запрет на всю световую рекламу. Будут запрещены световые рекламные щиты вне зависимости от размера городов с 01 до 06 часов утра. Исключения коснутся вокзалов и аэропортов.

Согласно отчету «Energy Futures 2050», во Франции насчитывается около 9 тыс. цифровых экранов и этот показатель ежегодно увеличивается примерно на 20%. В оценке, опубликованной в сентябре 2020 года, Агентство экологического перехода (Ademe) насчитало 55 тыс. цифровых рекламных щитов всех размеров, что почти на 40% больше, чем за два предыдущих года.

Экологические активисты считают, что цифровые рекламные щиты оказывают сильное воздействие на окружающую среду. По оценкам Агентства экологического перехода, рекламный ЖК-экран площадью 2 квадратных метра выделяет 245 кг эквивалента CO2 за год использования с учетом всех стадий его жизненного цикла.

Экраны также энергоемки: устройство этого типа потребляет 2049 кВтч в год, что почти сравнивается со среднегодовым потреблением французского домохозяйства без учета отопления (2350 кВтч/год).

«После десяти лет использования каждая панель будет потреблять 20 477 кВтч - годовой расход энергии четырех домов», - говорится в отчете.

Экологи призывают к постепенному исчезновению рекламных экранов, что необходимо для достижения углеродной нейтральности страны к 2050 году.

Ранее сообщалось, что Правительство Франции в качестве одной из мер экономии резко подорожавшей энергии собирается обязать магазины держать двери закрытыми при включенном кондиционере.

Фото: paris1814.com