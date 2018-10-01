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Neoline представляет три дополнительные функции видеорегистратора

2 Октября 2018 17:55 115
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Neoline представляет три дополнительные функции видеорегистратора

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Видеорегистраторы становятся неотъемлемой частью автомобиля - часто спорные ситуации на дороге можно разрешить только посредством предъявления видеозаписи происшествия. Компания Neoline представила свои новые решения.

1: Двухканальный видеорегистратор, способный заменить штатную парковочную камеру

NEOLINE G-TECH X23 - панорамное зеркало заднего вида, Full HD видеорегистратор и камера заднего вида. Устройство ведет одновременную запись с двух камер. Важное преимущество - функция «парковочные линии», которая упрощает маневры при парковке задним ходом.

2: Встроенная функция LDWS легко заменит систему Sleep Alert

Усталость водителя часто становится причиной аварий, когда он отвлекается или засыпает за рулем. В качестве примера реализации функции LDWS служит Neoline X-COP R700. Если автомобиль непреднамеренно смещается с текущей полосы, включается звуковое предупреждение и выводится информация на дисплей. Видеорегистратор создает безупречное качество съемки сразу нескольких полос движения, независимо от условий видимости.
Neoline представляет три дополнительные функции видеорегистратора

3: Встроенный в видеорегистратор GPS модуль с базой стационарных камер способен оповещать о камерах контроля ПДД и полицейских радарах

В видеорегистратор NEOLINE Wide S55 интегрирован GPS-модуль, отвечающий за обнаружение координат полицейских радаров 45 стран, которые установлены в базу и доступны к обновлению на сайте производителя. Его также отличает интеллектуальная обработка камер, которые рассчитывают среднюю скорость. Алгоритм позволяет сбрасывать оповещение при съезде с участка, на котором ведется контроль, оповещать о превышении скорости и так далее.

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Neoline представляет три дополнительные функции видеорегистратора 

 

 

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