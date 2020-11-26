Неолимпийские виды спорта будут развивать в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня состоялась встреча членов объединения юридических лиц «Ассоциация боевых искусств по Туркестанской области», где спортсмены обсудили проекты по повышению международного имиджа неолимпийских видов спорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

По словам почетного президента объединения, начальника департамента Комитета национальной безопасности РК по Туркестанской области генерал-майора Абильсеита Дуйсебаева, на следующий год имеется ряд нерешенных дел. Поэтому важно совершенствовать пропаганду массового спорта среди молодежи. Заместитель акима Туркестанской области Сакен Калкаманов выразил готовность поддерживать инициативы объединения.

«В этом году управление физической культуры и спорта Туркестанской области с целью развития 8 неолимпийских видов спорта передало в СДЮШОР имени А. Нурмаханова 15 штатных единиц. В частности, грэпплинг, джиу-джитсу, муайтай, таэквондо ITF, универсальный бой по 1 штату, панкратион - 1,5 штата, ушу саньда - 2,5 штата, кикбоксинг - 3 штата, поясная борьба – 2 штата. В настоящее время 462 спортсмена регулярно занимаются спортом», - сказал руководитель объединения юридических лиц «Ассоциация боевых искусств по Туркестанской области» Даурен Танирбергенов.





После заседания члены объединения посетили стадион «Túrkistan arena». Согласно международным требованиям членам объединения предоставляется отдельное помещение в спортивном сооружении. Спортсмены, занимающиеся неолимпийскими видами спорта, имеют возможность заниматься в тренажерных залах.

Также было подписано соглашение о заключении двустороннего меморандума между Университетом туризма и гостеприимства и объединением. По меморандуму планируется открытие спортивного клуба в здании университета, организация учебно-тренировочных сборов в спортивных залах вуза, обучение на основе гранта и обеспечение спортсменов общежитием.

От Туркестанской области в чемпионате РК по ушу и кунг-фу среди молодежи и юношества в Нур-Султане принимают участие 10 спортсменов, от Шымкента на первенстве страны среди молодежи и юниоров по муайтай - - 11 спортсменов.



