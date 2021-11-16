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    Неочищенная дорога стала одной из причин смертельного ДТП в Павлодарской области

    16 Ноября 2021, 13:10

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Сотрудник дорожно-эксплуатационного предприятия, будучи ответственным за содержание автомобильной дороги - расчистку от наледи, нарушил правила, что могло привести к аварии, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «В ходе досудебного расследования установлено, что 14 ноября сотрудник дорожно-эксплуатационного предприятия, будучи ответственным за содержание автомобильной дороги, нарушил действующие на транспорте правила, не организовав работу по очистке трассы от наледи, что повлекло по неосторожности смерть двух лиц. По данному факту начато досудебное расследование по статье 353 части 4 УК Республики Казахстан», - сообщили журналистам в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

    Напомним, 14 ноября, в 10.40, на 72-м километре автодороги Павлодар – Успенка - граница РФ произошло дорожно-транспортное происшествие - столкновение автомашин «ВАЗ 21074» и «Фольксваген Пассат». В результате ДТП два человека от полученных повреждений скончались на месте происшествия, еще двое с травмами госпитализированы в больницу.

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область ДТП МВД РК
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