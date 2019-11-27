Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Интеграция и партнерство

    Неоценимый вклад в становление отношений Казахстана и Кыргызстана внес Елбасы – Президент РК

    27 Ноября 2019, 16:13

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал о вкладе Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Назарбаева в развитие казахстанско-кыргызских отношений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Неоценимый вклад в становление и развитие отношений между двумя странами внес Первый Президент Казахстана - Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев. Я сегодня передал, уважаемый Сооронбай Шарипович, его теплые пожелания персонально вам. Мы высоко ценим и ваш личный вклад в продвижение и развитие казахстанско-кыргызского взаимодействия и сотрудничества. Вы и Нурсултан Абишевич Назарбаев в 2017 году проявили политическую волю и завершили важный для двух стран этап закрепления правового статуса государственной границы», - сказал Глава государства на 5-м заседании Высшего межгосударственного совета в Бишкеке.

    По словам Касым-Жомарта Токаева, это стало яркой демонстрацией всему мировому сообществу приверженности двух государств духу добрососедства.

    «Со своей стороны, хочу заверить в неизменности курса Казахстана на комплексное углубление нашего стратегического партнерства», - добавил Президент.

    Глава государства подчеркнул, что повестка заседания весьма обширна и охватывает наиболее актуальные сферы двустороннего сотрудничества.

    «В основном, наиболее актуальные вопросы мы уже обсудили в узком составе. И, как я уже сказал, как и когда мы будем решать существующие вопросы. Уверен, в расширенном составе мы также примем взаимовыгодное и компромиссное решение», - заключил К. Токаев.

    Напомним, сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Кыргызстан.

    Программа визита Главы государства предусматривает двусторонние переговоры с Сооронбаем Жээнбековым, а также участие в 5-м заседании Высшего межгосударственного совета Республики Казахстан и Кыргызской Республики.

    Президенты Казахстана и Кыргызстана посетили мемориальный комплекс «Ата-Бейит» в Бишкеке.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Президент Казахстана Кыргызстан Первый Президент - Елбасы
    Новости по теме
    Новости по теме
    В Чуйской области Кыргызстана горит нефтебаза
    Казахская диаспора в Кыргызстане почтила память погибших при пожаре в области Абай
    Экс-президент Кыргызстана Курманбек Бакиев осужден по делу о коррупции на «Кумторе»
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC