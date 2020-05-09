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Неоценимую роль сыграл Казахстан для обеспечения фронта - Маулен Ашимбаев

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
9 Мая 2020, 09:53
Неоценимую роль сыграл Казахстан для обеспечения фронта - Маулен Ашимбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев поздравил казахстанцев с 75-летием Великой Победы, передает МИА «Казинформ».

«Уважаемые друзья! Поздравляю всех вас с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Эта особая дата для всех семей нашей страны. Каждый второй казахстанец не вернулся с полей ожесточенных сражений. Все они проявили неимоверное мужество и героизм. Свыше 500 наших соотечественников были награждены званиями Героя Советского Союза, а четверо из них стали дважды Героями. Неоценимую роль сыграл Казахстан и для обеспечения фронта вооружением и продовольствием, - написал своей странице в Facebook Маулен Ашимбаев. - Всем нам посчастливилось жить и созидать в мирное время. И в этом колоссальная заслуга принадлежит старшему поколению. Нужно сделать все необходимое, чтобы в мире больше не было место для любых проявлений нацисткой идеологии и фашизма.

Также он напомнил, что «буквально накануне Глава государства подписал новый закон «О ветеранах», направленный на дальнейшую поддержку и социальное обеспечение защитников Родины, прежде всего, участников Великой Отечественной войны. Закон является ярким свидетельством огромного уважения к нашим ветеранам и искренней заботы со стороны государства».

«Желаю ветеранам здоровья и долгих лет жизни, а всем казахстанцам благополучия и мирного неба над головой!» - написал Маулен Ашимбаев.

Напомним, сегодня Казахстан отмечает День Победы.


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