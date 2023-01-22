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    Необычный социальный эксперимент провели акмолинские спасатели

    22 Января 2023, 23:24

    АТБАСАР. КАЗИНФОРМ – Необычный эксперимент провели спасатели Акмолинской области. Его итогом стал социальный ролик на тему «Зависимость от мнения толпы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе ДЧС региона, ролик был создан для того, чтобы обучить местное население, как нужно действовать в случае возникновения пожара. А реализовать идею помог государственный социальный заказ отдела внутренней политики, культуры, развития языков и спорта Атбасарского района.

    «Представьте, что вы сидите в своей комнате и вдруг включается пожарная тревога, а дым уже повалил из-под двери. И если вы сейчас же не покинете комнату, то вы задохнетесь или сгорите. Очевидно, как вы поступите. А теперь представьте, что вы в той же комнате, но с вами еще 10 человек и они ничего не делают», – пояснил идею эксперимента начальник ОЧС Атбасарского района Ерболат Ашкенов.

    Итак, для участия в эксперименте брались совершенно разные люди, а в качестве «толпы» выступили сотрудники отдела по ЧС и актеры атбасарского районного отдела культуры. Как же принимают решение главные герои? Когда они находятся одни в задымленной комнате, покидают ее практически сразу. Но как только рядом с ними оказываются другие люди, никак не реагирующие на звуки и дым, они тоже начинают действовать, как «толпа». Лишь один из испытуемых сделал все по-своему.


    «Эксперимент проводили 10 раз, в среднем люди оставались на 13 минут, в настоящем пожаре в таких условиях люди бы погибли. Можно сказать, что зависимость от чужого мнения – это психологическое состояние, при котором подавлено собственное «Я» из-за навязывания идей другими людьми или из-за принуждения к чему-либо в целях оправдания чужих идей и замыслов. То есть это некое психологическое давление, которое заставляет человека делать то, что нужно другим, но никак не ему самому», - добавили в ведомстве.

    Спасатели призвали общественность не руководствоваться мнением других в экстренных ситуациях, ведь от этого может зависеть чья-либо жизнь.

    Видео ДЧС Акмолинской области.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Безопасность Видео Общество МЧС
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