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      Костанайская область

    Необычным способом призывают жителей Костанайской области к соблюдению ПДД

    24 Июля 2022, 01:00

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Жителям области демонстрируют последствия страшных аварий прямо на улицах города, чтобы обезопасить от дальнейших ДТП, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В рамках оперативно-профилактического мероприятия по безопасности дорожного движения, полицейские Костанайской области используют различные методы профилактики.

    Один из них применили в городе Рудном, где аварийность на дорогах хоть и снижена, но ДТП продолжают происходить.

    «Для того, чтобы призвать водителей к соблюдению мер безопасности по улицам города передвигается эвакуатор, на котором находится разбитая машина, не подлежащая восстановлению после ДТП», - рассказал начальник управления полиции города Рудного Алим Бажикбаев.

    Полицейские уверены, что метод «один раз увидеть» станет убедительным доводом для соблюдения правил дорожного движения на дорогах. Горожане уже оставляют отзывы в социальных сетях о действенности мероприятия.

    «Действительно, надо задуматься! Ведь часто причиной ДТП становится нарушение правил дорожного движения», - написал рудничанин в комментариях к фото эвакуатора с разбитой машиной в одном из пабликов.

    Ранее сообщалось, что на автодорогах республиканского значения в Костанайской области усилили патрулирование.

    20 июля страшная авария произошла на автодороге «Аркалык-Торгай», где в результате столкновения легковушки и скорой помощи скончалась фельдшер районной больницы.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область ДТП
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