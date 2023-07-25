Необычные памятки обнаружили в продуктах жители Павлодара

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Креативные методы профилактики мошенничества используют павлодарские полицейские, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники полиции УП города Павлодара принимают меры в целях профилактики мошенничества, в том числе телефонного, для предупреждения населения о данном виде преступлений.

В рамках пилотного проекта «Казахстанская сервисная модель полиции» и осуществления одного из элементов данного проекта – партнерства с общественными институтами и государственными органами - стражами правопорядка совместно отделом предпринимательства акимата города Павлодара и акиматом поселка Жетекши достигнута договоренность с местными товаропроизводителями.

Теперь информация предупреждающего характера о видах мошенничества не только раздается населению Павлодара, но и доносится населению путем вложения памяток-вкладышей, размещенных на упаковке продуктов питания первой необходимости – это хлебобулочные изделия, яйца и другие продукты питания. Покупая продукты питания, жители также получают информацию предупредительного характера по профилактике мошенничества.