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    Необычные памятки обнаружили в продуктах жители Павлодара

    25 Июля 2023, 17:40

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Креативные методы профилактики мошенничества используют павлодарские полицейские, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Сотрудники полиции УП города Павлодара принимают меры в целях профилактики мошенничества, в том числе телефонного, для предупреждения населения о данном виде преступлений.

    В рамках пилотного проекта «Казахстанская сервисная модель полиции» и осуществления одного из элементов данного проекта – партнерства с общественными институтами и государственными органами - стражами правопорядка совместно отделом предпринимательства акимата города Павлодара и акиматом поселка Жетекши достигнута договоренность с местными товаропроизводителями.

    Теперь информация предупреждающего характера о видах мошенничества не только раздается населению Павлодара, но и доносится населению путем вложения памяток-вкладышей, размещенных на упаковке продуктов питания первой необходимости – это хлебобулочные изделия, яйца и другие продукты питания. Покупая продукты питания, жители также получают информацию предупредительного характера по профилактике мошенничества.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Видео МВД РК Общество Мошенничество
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