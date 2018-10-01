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Необычные клубы дыма, напоминающие торнадо, наблюдали в Атырау

20 Октября 2018 00:24 170
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Необычные клубы дыма, напоминающие торнадо, наблюдали в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В окрестностях Атырау, на побережье Каспия, в двух местах загорелся камыш, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Вчера, во второй половине дня, жители Атырау стали свидетелями не совсем обычного явления. Недалеко от одной из окраин города в небо поднялись огромные клубы дыма, напоминающие гриб или торнадо. Видео этого явления моментально стало самой обсуждаемой темой в социальных сетях. Вскоре появились фото дыма, поднимающегося в небо на другой стороне города.


Необычные клубы дыма, напоминающие торнадо, наблюдали в Атырау

Как сообщили в ДЧС Атырауской области, на побережье Каспийского моря в двух местах загорелись заросли камыша. Площадь пожара пока не известна.

 

 

 

 

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Ключевые слова: Атырауская область, Происшествия,
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Автор:

А. Соколов

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