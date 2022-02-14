Необычные изделия из железа создает мастер из Жанаозена

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Житель Жанаозена Олег Берсенев - из тех, кто ставит перед собой конкретную цель заниматься тем, что его увлекает, и стремится к светлому будущему. Его основная профессия - сварщик, а работой по металлу он увлекается с детства. Еще школьником сделал розу в корзине из проволоки и подарил маме. Это искусство, по словам Олега, перешло ему от деда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В 2020 году Олег Леонидович подготовил индивидуальный бизнес-план, подал документы на безвозвратный грант в 500 тысяч тенге и получил положительное заключение комиссии. Купив необходимые материалы, сегодня он работает в своей небольшой мастерской.

Изделия Олега Берсенева отличаются высоким качеством. Железные ворота, качели, навесы, скамейки, подставки для цветов необычного дизайна, мусорные баки, изображения птиц, животных и многое другое - его работы быстро находят своих владельцев. Особенно востребованы предметы домашнего обихода, бытовые изделия. Некоторые предметы, созданные мастером, имеют спрос среди владельцев торговых точек, ресторанов, кафе. Кузнец Олег не только занимается предпринимательством, он дает железу вторую жизнь. Своими умелыми руками сгибает железо, режет, соединяет, раскрашивает и превращает в нужную вещь.

«Стараюсь делать все, что могу, вкладывая душу. Может, поэтому мои изделия многим нравятся. Работа по металлу очень тяжелая, по сравнению с другими материалами. Например, когда ты используешь бумагу, пластилин, масляную краску, ты воплощаешь любую идею, которая приходит в голову. С железом так не бывает. Например, сейчас я делаю скульптуру орла на заказ. Каждое перо приходится делать по нескольку раз, отмеряя и раскраивая. Если ты немного ошибся, то труды твои потрачены зря. На такой заказ уходит более трех месяцев. Возможно, кому-то эта работа покажется несложной. Однако на самом деле здесь нужны ловкость и терпение. Я считаю большим искусством паять железо и изготавливать из него красивые изделия. Нисколько не жалею, что выбрал эту профессию. Моя мечта - в дальнейшем расширять мастерскую, обучать молодежь и обеспечивать учеников работой», - говорит Олег Берсенев.