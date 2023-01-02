Необычное атмосферное явление заметили в небе над Таразом

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Необычное разноцветное свечение луны в небе над Таразом заметили горожане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Несколько огромных радужных кругов вокруг ночного светила вызвали интерес к этому атмосферному явлению.

По мнению метеорологов, разноцветное свечение относится к разряду атмосферных оптических явлений и называется «гало». Такой оптический феномен в виде светящегося кольца вокруг источника света появляется, как правило, в период смены атмосферных фронтов.

Сейчас в Таразе наблюдается неустойчивая погода – относительно теплые дни сменяются похолоданием и выпадением снега, и наоборот.

«Причиной появления гало становится преломление и отражение солнечного света ледяными кристаллами. Атмосфера насыщается огромным количеством ледяных кристаллов, и свет, проходя сквозь них, преломляется и образует с внутренней стороны гало свечение красноватого цвета. В редких случаях свечение состоит из полного спектра цветов. Гало отличается от обычной радуги тем, что может появляться вокруг солнца или луны. И если радугу со всем цветовым спектром обычно видят, стоя спиной к солнцу, то гало окрашено слабо, в основном это красный и оранжевый цвета», - пояснили в филиале РГП «Казгидромет» Жамбылской области.

Согласно народным приметам, появление радужного свечения зимой предвещает морозы и снег, а если появляется гало в более теплую погоду – жди холода.

Территория Жамбылской области находится на перекрестке воздушных потоков, идущих с севера через обширную пустынную зону Мойынкумов и с юга, со стороны Ашхабада. Холодные массы арктического воздуха беспрепятственно проникают в регион, неся с собою морозы и обильные снегопады, и здесь сталкиваются с теплыми потоками южного циклона. Поэтому жамбылский климат меняется чрезвычайно быстро, а прогноз погоды определяется чуть ли не в последнюю очередь по стране.

Согласно метеорологическому прогнозу РГП «Казгидромет», 3 – 4 января в Жамбылской области ожидается усиление ветра до 30 метров в секунду, сильный туман, угроза гололеда и сильный снегопад. Температура воздуха днем будет варьироваться от нуля до четырех градусов тепла. Однако затем вероятно повышение дневной температуры воздуха до +10 градусов и проливные дожди.

На сегодняшний день в Жамбылской области на двух десятках метеостанций ведутся метеорологические наблюдения, по которым можно прослеживать изменения климата региона.



