Необычная выставка свадебных платьев прошла в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня, в Международный день семьи, в Астане прошла необычная выставка свадебных платьев. На одном из нарядов невесты можно увидеть надпись «Он любит меня бить», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Международный день семей молодежное движение «Жаңа Адамдар» презентовало арт-объект «Свадебное платье» – изящный наряд невесты, на который методом сублимации нанесены статьи из СМИ с последними нашумевшими новостями о случаях насилия над женщинами в стране.

Организаторы выставки отмечают, что проблема домашнего насилия остро стоит в казахстанских семьях.

«При этом и власти, и общество негласно сходятся во мнении, что избиение девушки мужем — это их личное дело. «Сор» из «юрты» выносить не принято. Последнее время всё чаще такое молчание приводит к резонансным преступлениям и жертвам. Мы хотим, чтобы семейное насилие перестало замалчиваться и превратилось из латентного в наказуемое преступление. Бьёт, не значит, что любит. Бьёт, значит, преступник! Мы считаем, что насилие над женщинами является одной из самых серьезных социальных проблем нашего времени. Каждый такой случай — это не только нарушение ее прав, но и потенциальная угроза ее жизни. Общество должно говорить об этой проблеме, и требовать наказания для виновных. Без уважения и защиты прав женщин нам не построить Новый и Справедливый Казахстан», - сказала член молодежного движения Газиза Улыкманова.

Презентация арт-объекта «Свадебное платье» прошла в магазине Динары Сатжан.