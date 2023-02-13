Необоснованные проверки частных детсадов пресекли в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Антикоррупционная служба по Костанайсеой области пресекла необоснованные проверки частных детских садов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как выяснилось, в департамент Антикоррупционной службы по Костанайской области обратились представители частных детских садов, которые столкнулись с использованием неправомерных норм договора об услугах государственного образовательного заказа.

«Согласно одного из пунктов договоров, отделы образования городов и области наделили себя незаконным правом проводить контроль и проверку 44 частных дошкольных организаций. При этом все расходы по организации проверки были возложены на поставщиков услуг в лице частных дошкольных учреждений», - прокомментировали в ведомстве.

Департаментом была проведена встреча с участием предпринимателей, палаты предпринимателей «Атамекен» и представителей областного управления образования, в результате которой условия договоров были пересмотрены, а указанный пункт, несший коррупционные риски - был исключен.



