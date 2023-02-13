Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 442.11 eur/kzt 470.41

    rub/kzt 5.88 cny/kzt 64.28
Прогноз погоды
Астана-4-6℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Необоснованные проверки частных детсадов пресекли в Костанае

    13 Февраля 2023, 14:51

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Антикоррупционная служба по Костанайсеой области пресекла необоснованные проверки частных детских садов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как выяснилось, в департамент Антикоррупционной службы по Костанайской области обратились представители частных детских садов, которые столкнулись с использованием неправомерных норм договора об услугах государственного образовательного заказа.

    «Согласно одного из пунктов договоров, отделы образования городов и области наделили себя незаконным правом проводить контроль и проверку 44 частных дошкольных организаций. При этом все расходы по организации проверки были возложены на поставщиков услуг в лице частных дошкольных учреждений», - прокомментировали в ведомстве.

    Департаментом была проведена встреча с участием предпринимателей, палаты предпринимателей «Атамекен» и представителей областного управления образования, в результате которой условия договоров были пересмотрены, а указанный пункт, несший коррупционные риски - был исключен.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Образование Коррупция
    Новости по теме
    Новости по теме
    Получить место в детсаду жителям Атырау «помогали» айтишники из России и Украины
    КГА проведет внеплановые проверки деятельности авиакомпаний, эксплуатирующих Ми-8 в Казахстане
    Антикор выявил незаконные проверки частных детсадов в Алматы
    Популярное
    1 Укрепление тенге является кратковременным явлением - эксперт
    2 Церемония открытия чемпионата мира по биатлону прошла в Щучинске
    3 Никакого строительства в зеленом массиве не будет – акимат Тараза
    4 Ребенка из Казахстана прооперировали в долг в Турции, объявлен сбор средств
    5 Подросток погиб при падении с высоты в Атырау
    Новости партнеров