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    Необоснованное взимание налога за наружную рекламу выявили в Акмолинской области

    14 Октября 2021, 22:57

    ЖАРКАИН. КАЗИНФОРМ – Факты необоснованного взимания налогов на размещение наружной рекламы были выявлены в Жаркаинском районе Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в прокуратуре Акмолинской области, по сигналу индивидуального предпринимателя Б. Садуахасова прокуратурой Жаркаинского района были зафиксированы факты необоснованного взимания налога отделом архитектуры и градостроительства за размещение наружной рекламы.

    «Установлено, что сотрудниками отдела предприниматель включен в список, облагаемых налогом, за размещение электронного баннера на своем здании с надписью: «Добро пожаловать!», «ИП Садуахасов Б.Б.», «ГАЗ». Однако, согласно законодательству Республики Казахстан, сведения бизнесмена к рекламе не относятся (п.1-1 ст.11 Закона «О рекламе»). Законом допускается размещение информации о наименовании физических, юридических лиц, включая средства их индивидуализации, служащие для различия товаров без взимания налогов», - пояснили в ведомстве.

    После вмешательства прокуратуры предприниматель был освобожден от налога. Аналогично еще пяти предпринимателям возвращена сумма уплаченных налогов.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Бизнес Акмолинская область Генпрокуратура Другие государственные органы Налоги
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