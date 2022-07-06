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    Необоснованное повышение тарифов на газ выявили прокуроры в Актобе

    6 Июля 2022, 09:02

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –В Актобе крупнейший монополист, филиал АО «КазТрансГазАймак», необоснованно повышал тарифы на газ. Нарушения выявлены в ходе прокурорской проверки, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

    «В ходе проверки было выявлено, что в 2020-2021 годах монополист необоснованно включил в амортизационные отчисления свыше 1 млрд тенге, ч то привело к необоснованному повышению тарифа на товарный газ. По нашим мерам для 246 тыс . потребителей, в том числе для более 5 тыс . субъектов бизнеса тариф был снижен с 5 311 тенге до 4 447 тенге, или на 19%», - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры .

    Кроме того, установлено, что 63 предпринимателям было незаконно отказано в выдаче технических условий на подключение к газовым коммуникациям. По актам прокурорского надзора нарушения устранены, приняты меры по привлечению филиала «КазТрансГазАймак» к административной ответственности.

    «Нарушения прав предпринимателей выявлены и в сфере уголовного преследования, где нами были прекращены 3 уголовных дела и отказано в регистрации досудебных расследований в отношении 15 субъектов бизнеса», - добавили в пресс-службе.

    Также выявлены нарушения прав лиц с инвалидностью. Установлено, что 34 лица с инвалидностью были незаконно оставлены без постоянной реабилитации и санаторно-курортного лечения. 139 инвалидов не получили протезно-ортопедическую помощь и вспомогательные средства.

    «Несмотря на то, что лица с инвалидностью освобождены от уплаты налогов, с 86 граждан удержано платежей на сумму свыше 1 млн тенге. Более 50 родителей детей с инвалидностью, обучающихся на дому, не получали положенные социальные пособия. В настоящее время внесены акты надзора для устранения всех нарушений и привлечения виновных лиц к ответственности», - сообщили в пресс-службе.

    Фото из открытых источников

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Права человека Генпрокуратура Цены и тарифы Актобе
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