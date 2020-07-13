Необходимые лекарственные средства прибыли в Туркестан

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Туркестан из соседней Республики Узбекистан прибыло 142 тыс. коробок с лекарствами на общую сумму 100 млн тенге. В том числе «Раствор аскорбиновой кислоты для инъекций» - 1 млн 420 тыс. ампул, «Ампулы для инъекций Дексаметазон» – 100 тыс. флаконов, и «Аспарин» – 30 тыс. ампул, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций Туркестанской области.

В мероприятии по приему необходимых медицинских препаратов приняли участие заместитель акима области С. Калкаманов, руководитель областного управления общественного здравоохранения М. Пашимов, а также главные врачи городских поликлиник.





«Сегодня из соседнего государства в регион прибыл необходимый запас медикаментов для больных при пандемии коронавируса. Данные препараты будут распространены во все медицинские организации области и аптеки. Прибывший груз сможет обеспечить до 2 месяцев пациентов области. В ближайшую неделю из Турции также прибудет дополнительный запас лекарственных средств. В целом, акиматом области на обеспечение населения необходимыми лекарственными средствами из местного бюджета выделено 500 млн тенге», - сказал руководитель управления Марат Орынбасарулы.





