Необходимость защиты фермеров от иностранного демпинга отметил депутат

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Мажилисмен Айдарбек Ходжаназаров заявил, что фермеры Казахстана должны быть защищены от незаконного импорта и демпинга, производимого иностранными компаниями-поставщиками зерна и молочной продукции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2022 году урожай зерна в России составил рекордные 153 млн тонн. По состоянию на 1 января 2023 года в запасах России сохранилось на 44% больше, чем в прошлом году. Контрабанда в большинстве случаев перевозилась автотранспортом без учета и документов. Недавно вступившее в силу решение о запрете ввоза пшеницы автомобильным транспортом принято слишком поздно. Это связано с тем, что объем незаконно поставленного в страну зерна превышает 2 млн тонн. В результате сумма ущерба нашей стране превысила 63 млрд тенге. Это касается только налога на добавленную стоимость и тарифа КТЖ», - сказал Айдарбек Ходжаназаров, озвучивая депутатский запрос на пленарном заседании палаты.

Он также добавил, что ситуация с производителями молока в стране осложнилась.

«Сейчас в России наблюдается профицит сухого молока. Из-за отсутствия иного рынка российские производители своей продукцией заполняют торговые сети Казахстана. Отечественные производители находятся в сложной ситуации. Этот вопрос нужно решать оперативно», - подчеркнул депутат.

Он отметил, что необходимо устранить все препятствия, связанные с перевозкой пшеницы и муки на зерновом рынке через «Алашанькоу» (пограничный переход «Достык (РК) – Алашанькоу (КНР)».

«Для этого правительство страны должно провести переговоры с китайской стороной. Необходимо расширить рынок сбыта зерна и муки в сторону Ближнего Востока, Ирана. В государственный фонд необходимо закупить зерно в объеме не менее 1 млн тонн. Для того, чтобы посевная кампания шла без остановки, необходимо рассмотреть инструменты реструктуризации долга фермеров», - считает Айдарбек Ходжаназаров.

По его словам, важно провести полный анализ входных цен на импортируемую молочную продукцию.

«В направлении недопущения контрабандного ввоза необходимо усилить контроль на границе. Для отечественных производителей продукции необходимо в приоритетном порядке предлагать наиболее выгодные места и полки в торговых сетях по местным товарам, повсеместно используя маркировку «Сделано в Казахстане», - резюмировал мажилисмен.



