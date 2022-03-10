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    Необходимость возврата Кенгирского водохранилища на баланс государства отметил сенатор

    10 Марта 2022, 12:46

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В своем депутатском запросе на имя Премьер-Министра РК сенатор Рыскали Абдикеров озвучил проблемы с обеспечением чистой питьевой водой жителей городов Жезказган и Сатпаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Депутат отметил, что основной источник питьевой воды жезказганцев – это Кенгирское водохранилище. Оно до сих пор находится в частных руках, хотя по закону должно быть в госсобственности. Причём его должны были вернуть под госуправление ещё по постановлению Правительства в 1996 году.

    «Но эта задача не была выполнена под разными предлогами. Таким образом, стратегически важный объект, согласно требованиям Водного кодекса и Закона «О государственном имуществе», не был возвращен из частных рук на баланс государства. В настоящее время Кенгирское водохранилище совместно с гидротехническими сооружениями принадлежит ТОО «Казахмыс Дистрибьюшн», - возмутился Рыскали Абдикеров на пленарном заседании палаты.

    Кроме того, депутат озвучил и проблемы, касающиеся Жездинского водохранилища. Оно должно было помочь обеспечивать овощами и мясомолочной продукцией жителей городов Жезказган и Сатпаев. В 2011 году в постановлениях Правительства была предусмотрена реконструкция Жездинского водохранилища с магистральным каналом Талапской оросительной системы. К сожалению, как отметил сенатор, актуальный для региона проект остался только на бумаге.

    «В связи с этим, прошу ответить на вопросы: когда законодательно урегулируется статус Кенгирского и Жездинского водохранилищ? Есть ли в планах Правительства решение вопроса обеспечения города Жезказгана полностью подземными водами? В какой срок будет исполнено поручение Главы государства, данное им в октябре прошлого года о том, что «обеспечение людей чистой питьевой водой должно решаться Правительством совместно с акиматом и корпорацией в кратчайшие сроки и не более чем в течение полутора лет?» - заключил Рыскали Абдикеров.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Сенат Вода
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