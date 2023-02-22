Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Необходимость строительства второй нитки газопровода «Бейнеу-Бозой-Шымкент» отметил глава Минэнерго

    22 Февраля 2023, 11:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В текущем отопительном периоде главная газовая артерия «Бейнеу-Бозой-Шымкент работает сверх проектной мощности. Об этом заявил министр энергетики РК Болат Акчулаков на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Вместе с тем необходимо отметить, что в текущем отопительном периоде главная газовая артерия «Бейнеу-Бозой-Шымкент», обеспечивающая газом южные и центральные регионы страны, работает сверх проектной мощности, или 106%», - сказал Болат Акчулаков.

    В этой связи, как отметил министр, для бесперебойного обеспечения газом страны необходимо строительство второй нитки магистрального газопровода «Бейнеу-Бозой-Шымкент».

    Ранее сообщалось, что в целях увеличения пропускных мощностей газотранспортной системы АО «НК «QazaqGaz» реализует ряд крупных инфраструктурных проектов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Нефть Минэнерго РК Газификация
    Новости по теме
    Новости по теме
    Комитет энергонадзора проинспектировал ход ремонтных работ в Павлодарской области
    На Балхашской ТЭЦ произошла авария
    На Экибастузской ТЭЦ железобетонная плита упала на котел
    Поставлять электроэнергию в Турцию планирует Казахстан
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    4 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    5 В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами