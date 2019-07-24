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    Необходимость развития рынка исламских страховых услуг в Казахстане отметил генсек IFSB

    24 Июля 2019, 16:47

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Необходимость развития рынка исламских страховых услуг в Казахстане отметил генеральный секретарь IFSB (Совет по исламским финансовым услугам) доктор Белло Лавал Данбатта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В рамках этой недели у нас был организован семинар повопросам исламского страхования. Это был трехдневный семинар также касательноразвития рынков капитала в Казахстане и регионе в целом. Мы видим оченьактивное развитие банковского сектора, но считаем, что непосредственно рынокстраховых услуг, в частности исламских страховых услуг, также долженразвиваться в Казахстане и в целом в СНГ», - сказал Белло Лавал Данбатта винтервью журналистам.

    Он добавил, что в продолжении к семинару в рамках недели Совета поисламским финансовым услугам в городе Нур-Султан состоялись также заседаниярабочих групп, касающеесянепосредственно рынка исламских финансов.

    Отметим, IFSB – международный орган, разрабатывающийстандарты для эффективного надзора и регулирования исламских институтов.

    Ранее сообщалось, что в Международном финансовом центре Астанапроходит неделя Совета по исламским финансовым услугам (Islamic Financial Servis Board –IFSB).

    Автор:

    Серик Сабеков

    Религия МФЦА - фин. центр "Астана"
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