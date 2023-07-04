Необходимость пересмотра тарифов на поливную воду отметил Премьер-Министр РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Усилить работу по выполнению всех намеченных планов по прохождению вегетационного периода поручил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Отдельно стоит отметить действующий уровень тарифов на поливную воду. Глава государства отмечал, что имеющиеся тарифы не стимулируют к более бережному отношению к воде. В связи с чем необходимо пересмотреть тарифную политику в этой сфере, а главное – подходы людей к расходу воды», - сказал Алихан Смаилов на заседании Правительства.

Глава Кабмина отметил, что в целом министерствам экологии и природных ресурсов, сельского хозяйства и акиматам регионов следует усилить работу по выполнению всех намеченных планов по прохождению вегетационного периода.

«Вместе с тем, обращаю внимание на следующее. Первое. Министерствам экологии, иностранных дел совместно с заинтересованными государственными органами выработать четкую позицию по водной дипломатии и обеспечить ее продвижение в рамках действующих межправительственных комиссий с учетом наших интересов. Министерству экологии и акиматам продолжить работу по реализации проектов строительства и реконструкции водохозяйственных объектов, а также внедрению цифровых систем водоучета», - добавил Алихан Смаилов.

Премьер также поручил Министерству сельского хозяйства в кратчайшие сроки обеспечить принятие Правил по дифференциации субсидий по подаче воды в зависимости от способов полива.

«То есть субсидии на прежнем уровне будут получать только те фермеры, которые применяют водосберегающие технологии. Надо активизировать работу по повышению эффективности использования водных ресурсов аграриями, в том числе по внедрению водосберегающих технологий, современных систем капельного орошения и использования дождевальных установок. Акиматам областей совместно с филиалами Казводхоза организовать поочередный полив сельхозкультур и применение повторного использования возвратных вод. Это позволит снизить одномоментную нагрузку на расход воды из каналов и повысить эффективность потребления», - резюмировал Алихан Смаилов.