Необходимо запрашивать документы у туркомпаний - Минкультуры РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В настоящее время, участились случаи нарушения законодательства Республики Казахстан субъектами туристской деятельности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерство культуры и спорта РК.

«Согласно действующему законодательству, туристские компании должны быть зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей либо юридических лиц в соответствующей организационно-правовой форме. Деятельность турфирм без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя либо юридического лица, а также без разрешения является незаконной. Однако имеются факты, когда отдельные субъекты предпринимательства, выдающие себя за туроператоров, но не включенные в государственный реестр туроператоров, нарушают действующее законодательство», - сообщили в ведомстве.

Согласно Закону «О туристской деятельности в Республике Казахстан» туроператоры в сфере выездного туризма реализуют туристский продукт исключительно через турагентов, а в сфере въездного и внутреннего туризма напрямую туристам, в том числе через турагентов.

В соответствии с Законом «О разрешениях и уведомлениях» туроператорская деятельность является лицензируемым видом деятельности. При этом, деятельность турагентов, гидов, экскурсоводов и инструкторов туризма осуществляется в уведомительном порядке.

Между тем, гиды, экскурсоводы и инструкторы туризма могут работать как наемные сотрудники по договору с работодателем или в качестве индивидуальных предпринимателей, подав уведомление на портале elisence.

«Согласно статьи 463 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях», занятие предпринимательской или иной деятельностью, а также осуществление действий (операций) без регистрации, разрешения, а равно ненаправление уведомления в случаях, когда регистрация, разрешение, направление уведомления обязательны, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влекут штраф на физических лиц в размере 15 МРП, на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 25 МРП, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 40 МРП, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 150 МРП, с конфискацией предметов и (или) орудия совершения административных правонарушений либо без таковой, а занятие предпринимательской или иной деятельностью без лицензии дополнительно влечет конфискацию дохода (дивидендов), денег, ценных бумаг, полученных вследствие административного правонарушения», - проинформировали в министерстве.

В случае нарушения законодательства в сфере туризма, уполномоченным органом будут осуществляться проверки после окончания моратория.

В свою очередь, при выявлении случаев с признаками мошенничества и незаконной деятельности, Комитет индустрии туризма МКС РК направляет запросы в правоохранительные органы по их компетенции.

«В этой связи, гражданам при обращении в туристские компании необходимо запрашивать все необходимые документы, проверив наличие уведомления о турагентской деятельности и наличие лицензии туроператора. Вместе с тем, на интернет-ресурсах Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта РК и местных исполнительных органов размещены актуальные реестры туроператоров, турагентов, гидов, экскурсоводов и инструкторов туризма», - сообщили в Минкультуры.

Фото: gov.kz



















