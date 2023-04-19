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    Необходимо выстроить эффективную систему привлечения инвестиций – Президент Казахстана

    19 Апреля 2023, 11:56

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Правительству и акимам следует значительно активизировать работу по привлечению инвестиций. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на расширенном совещании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целом, Правительству и акимам следует значительно активизировать работу по привлечению инвестиций. Я об этом уже сказал, но с учетом исключительной важности, повторю. Да, в прошлом году был привлечен рекордный за последние 10 лет объем прямых иностранных инвестиций – 28 миллиардов долларов. Однако наибольший объем вложений, более 43% от общей суммы, традиционно шел в горнодобывающий сектор, тогда как инвестиции в обрабатывающую промышленность составили всего пятую часть», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Поэтому, как отметил Глава государства, нам нужна гибкая, адаптированная к нашим потребностям и реалиям налоговая политика, высокая мобильность и финансовая чистоплотность всех государственных служащих.

    «Необходимо выстроить эффективную систему привлечения и, самое главное, «приземления» инвестиций. Зарубежным инвесторам следует предлагать вкладывать в конкретные проекты, формировать готовые пакетные решения. Правительство продуктивно работает с крупными зарубежными партнерами в конкретных отраслях, но надо наращивать усилия. Необходимо создать интерактивную инвестиционную карту, запустить цифровую базу данных инвесторов и инвестиционных проектов каждого региона», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Президент Казахстана Правительство РК Экономика Инвестиции
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