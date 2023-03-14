Необходимо выработать «нулевую терпимость» общества к наркотикам - Алихан Смаилов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Незамедлительно приступить к реализации Комплексного плана борьбы с наркоманией и наркобизнесом на 2023-2025 годы поручил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Проблема распространения наркотиков все более масштабно набирает обороты. Синтетические наркотики с каждым годом становятся доступнее. При этом ситуация осложняется новыми способами их распространения - через интернет, почтовые отправления, «закладки», обезличенные электронные платежи. Все это исключает физический контакт «наркодиллер-сбытчик-потребитель». Поэтому сейчас гораздо сложнее задерживать распространителей», - заявил Алихан Смаилов на заседании Правительства.

По словам Алихана Смаилова, уполномоченным органам надо принять соответствующие меры по совершенствованию механизмов выявления и блокирования наркосайтов и подобных объявлений.

Так, он заявил, что нужно проработать вопросы запрета на денежные переводы, связанные с оборотом наркотиков. Банки видят эти подозрительные операции. Через такой перевод можно отследить наркоканал.

«Правоохранительные и специальные органы прилагают усилия по пресечению каналов распространения и изъятию наркотиков. Однако одними силовыми методами эту проблему не решить. Пока существует спрос – будет и рынок сбыта. Для этого необходимо выработать «нулевую терпимость» общества к наркотикам», - добавил он.

Проблему наркомании необходимо Министерству внутренних дел решать комплексно с привлечением всех заинтересованных госорганов, неправительственных организаций, СМИ, социальных сетей и институтов семьи, считает А. Смаилов.

«Прежде всего, надо усилить профилактическую работу в учебных заведениях. Нам нужен реальный социальный эффект. Необходимо совершенствование методик лечения, реабилитации и социальной адаптации наркозависимых. Нужно провести анализ эффективности существующих методов лечения и с учетом международного опыта выработать новые подходы в данном направлении. Излечившиеся от зависимости не должны быть потеряны для общества. Здесь нужна не только мотивация к лечению, но и дальнейшая социализация этих людей. Поэтому следует объединить усилия министерств здравоохранения и труда. Нужно предложить соответствующие меры», - обратился глава Кабмина.

Вместе с тем, Премьер-Министр заявил, что материально-техническое оснащение органов судебной экспертизы и методики исследования наркотиков отстали от времени.

«Такая экспертиза относится к категории сложных, результаты которой можно ожидать до месяца. Это напрямую влияет на качество и оперативность расследования наркопреступлений. Кроме того, ежедневно в мире появляются новые виды наркотиков, изменяется их структура, становится более сильным воздействие на человека. Министерству юстиции надо принять меры по постоянному материально-техническому обеспечению органов судебной экспертизы», - поручил А. Смаилов.

Премьер-Министр поручил МВД ускорить завершение процедур согласования проекта Комплексного плана борьбы с наркоманией и наркобизнесом на 2023-2025 годы и приступить к его реализации.



