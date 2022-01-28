Необходимо внести кардинальные изменения в систему общественных ценностей – Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Необходимо внести кардинальные изменения в систему общественных ценностей, политические и в социально-экономические сферы. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Необходимо внести кардинальные изменения в систему общественных ценностей, политические и в социально-экономические сферы. В этой связи особая задача возлагается на гражданские общественные институты. В особенности, особую роль будут играть политические партии», - отметил Президент РК.

Напомним, решением внеочередного XXI Съезда партии Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев единогласно избран Председателем партии «Nur Otan».

Глава государства подчеркнул, что председательствовать партией «Nur Otan» - это очень ответственная работа.