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Необходимо внести кардинальные изменения в систему общественных ценностей – Президент РК

28 Января 2022 15:31
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Необходимо внести кардинальные изменения в систему общественных ценностей – Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Необходимо внести кардинальные изменения в систему общественных ценностей, политические и в социально-экономические сферы. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Необходимо внести кардинальные изменения в систему общественных ценностей, политические и в социально-экономические сферы. В этой связи особая задача возлагается на гражданские общественные институты. В особенности, особую роль будут играть политические партии», - отметил Президент РК.

Напомним, решением внеочередного XXI Съезда партии Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев единогласно избран Председателем партии «Nur Otan».

Глава государства подчеркнул, что председательствовать партией «Nur Otan» - это очень ответственная работа.


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#Президент Казахстана   #Нур Отан   #Политические партии   #Политика   #Съезд "Nur Otan" - 2022  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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