Необходимо внести изменения в более 30 статей Конституции - Глава государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости внесения изменений в более 30 статей Конституции РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Все озвученные инициативы существенно изменят политическую систему и административно-территориальную структуру страны. Для ее реализации необходимо внести изменения в более чем 30 статей Конституции», - сказал во время совместного заседания палат Парламента РК Касым-Жомарт Токаев.

Как подчеркнул Глава государства, до конца года необходимо принять еще более 20 законов.

Напомним, что сегодня Глава государства выступил с Посланием народу Казахстана.