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    Необходимо внести изменения в более 30 статей Конституции - Глава государства

    16 Марта 2022, 12:32

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости внесения изменений в более 30 статей Конституции РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Все озвученные инициативы существенно изменят политическую систему и административно-территориальную структуру страны. Для ее реализации необходимо внести изменения в более чем 30 статей Конституции», - сказал во время совместного заседания палат Парламента РК Касым-Жомарт Токаев.

    Как подчеркнул Глава государства, до конца года необходимо принять еще более 20 законов.

    Напомним, что сегодня Глава государства выступил с Посланием народу Казахстана.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Президент Казахстана Конституция Послание Президента РК-2022
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