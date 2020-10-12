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    Необходимо в корне искоренить бытовую коррупцию - Садибек Тугел

    12 Октября 2020, 13:18

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в ходе программы «Antikor.Live» руководитель информационно-просветительского штаба по городу Нур-Султан Садибек Тугел рассказал о совершенствовании законодательных основ противодействия коррупции. По его словам, необходимо в корне искоренить бытовую коррупцию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В закон «О противодействии коррупции» были внесены изменения и дополнения. Считаю, что это важный документ. Полностью запретили дарить подарки госслужащим. Госслужащие должны стать примером для подражания. Об этом на своей странице в Facebook я написал пост, который уже собрал 6,5 тысяч просмотров, более 100 комментариев. Народ положительно воспринял такую новость. Также Президент неоднократно говорил об использовании проекта «Народный контроль». Основная цель - предотвратить факты коррупции совместными усилиями общества и власти. Ранее сообщалось, что родственники не будут работать на госслужбе. Мне кажется, это хороший шаг в противодействии коррупции. Нам также в корне нужно искоренить бытовую коррупцию», - высказал свое мнение о совершенствовании законодательных основ противодействия коррупции Садибек Тугел.

    По его словам, коррупционеров надо строго наказывать.

    «Изменения и дополнения в законодательные акты противодействия коррупции своевременно вносятся, что, конечно же, радует общественность. Общественные организации, неравнодушные люди к этой проблеме, все общество в целом теперь должно внести свою лепту в реализацию предложенных идей. Если законопроекты будут работать, общество возьмет под наблюдение эти процессы, также будет проводиться систематизированная работа с госорганами – есть все возможности победить коррупцию в нашей стране», - добавил руководитель информационно-просветительского штаба по городу Нур-Султан Садибек Тугел.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Коррупция Общество
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