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    Необходимо ускорить передачу объектов газоснабжения компании «QazaqGaz» - Болат Акчулаков

    22 Февраля 2023, 12:05

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Меры для дальнейшей газификации регионов назвал министр энергетики РК Болат Акчулаков на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Обращаясь к Премьер-Министру Алихану Смаилову, глава Минэнерго заявил, что во исполнение поручений Президента по газификации страны министерством ведется системная работа по восполнению ресурсной базы газа и модернизации газотранспортной системы. Данные поручения находятся на постоянном контроле ведомства.

    Вместе с тем, как отметил Болат Акчулаков, для дальнейшей газификации регионов, необходимо принятие следующих дополнительных мер:

    -Строительство 2-ой нитки магистрального газопровода «Бейнеу-Бозой-Шымкент». Предлагается начать разработку соответствующего ТЭО;

    - Внедрение дифференцированного ценообразования для стимулирования рационального потребления газа для бытовых и коммунально-бытовых потребителей.

    «Прошу поручить Министерству энергетики совместно с министерствами национальной экономики, индустрии и инфраструктурного развития, местными исполнительными органами, Самрук-Казына, АО «НК «QazaqGaz» разработать и внедрить данный механизм», - подчеркнул Болат Акчулаков.

    Также, по его словам, необходимо завершение в текущем году АО «НК «QazaqGaz» цифровизации процессов подключения к газу для обеспечения прозрачного механизма получения доступа к голубому топливу и ускорить работу по передаче объектов газоснабжения от местных исполнительных органов в адрес АО «НК «QazaqGaz».

    Фото: varva-slovo.com.ua

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Минэнерго РК Газификация
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