Необходимо усиливать как контент, так и качество на отечественном ТВ - А.Балаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Молодые режиссеры призваны участововать в создании уникального контента на казахстанском телевидении. Сегодня, 21 января, прошла встреча министра информации и общественного развития Аиды Балаевой с молодыми режиссерами по вопросам развития отечественного контента на казахстанском телевидении, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт ведомства.

Аида Балаева рассказала молодым людям о проводимой работе министерства по развитию качественного контента на казахстанском телевидении, в том числе в создании сериалов, документальных фильмов, специальных передач на актуальные темы, которые волнуют общественность и имеют особую идеологическую значимость.

«Нашим министерством в рамках государственного задания и государственного информационного заказа ежегодно обеспечивается производство до пятидесяти телевизионных сериалов, число же документальных фильмов и вовсе превышает сотню. Некоторые из них обретают популярность среди зрителей, но качество большинства, к сожалению, оставляет желать лучшего. Необходимо значительно усиливать контент», - сказала министр.

Вместе с тем министр отметила, что министерство объявляет конкурс на подготовку лучших сценариев для телесериалов и документальных фильмов, которые будут сниматься уже в следующем 2022 году. «Основные темы для них отражены в перечне тематических планов, которые мы опубликуем на сайте министерства», - заявила Аида Балаева.

Ректор КазНМУ Талгат Нургожин отметил, что в условиях пандемии навыки и профессионализм журналистов играют важнейшую роль в формировании общественного мнения.

«Мы были свидетелями того, как информационный вакуум стал причиной возникновения панических настроений в обществе. При этом мало кто знал, что впустить журналистов и показать работу медиков в это сложное время было равносильно заражению здоровых людей и распространению болезни. В этих условиях возникло некое недопонимание между медиками и СМИ. Медицина - это вообще, наверное, самая обширная область научных и практических знаний и неисчерпаемый объем информации. Конечно, мы не в силах дать абсолютно все медицинские навыки. Но разрабатываемый КазНМУ курс медицинской журналистики поможет восполнить тот необходимый для работы объем знаний в области медицины. Это будет своего рода школой медицины для журналистов, они окунутся в нелегкие будни медиков, на себе ощутят все тяготы и заботы врачей и, скорее всего, пройдя этот путь, именно эти специалисты станут журналистами нового формата, которые в дальнейшем будут освещать медицинские темы с особым трепетом и углубленным изучением темы, формируя у населения адекватное восприятие ежедневного, скажу без преувеличения, подвига людей в белых халатах», - поделился ректор Талгат Нургожин.

В целом, во встрече с министром приняли участие 29 молодых режиссеров, которые имеют опыт в создании интересных отечественных проектов. Аида Балаева призвала молодых режиссеров уже в этом 2021 году предлагать министерству и государственным телеканалам новые сценарии сериалов, фильмов.

Участники мероприятия выразили желание и готовность предлагать министерству новые проекты в создании уникального, интересного и качественного контента в казахстанском телевидении.