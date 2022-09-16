Необходимо учитывать мнение общественности – вице-министр экологии о судьбе Малого Талдыколя

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Зульфия Сулейменова прокомментировала вопрос журналистов о том, что станет с Малым Талдыколем. Спикер отметила, что намного легче сохранить и не тронуть экосистемы, нежели восстанавливать. Она считает, что следует комплексно рассматривать экосистему в контексте города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если в целом смотреть, с точки зрения экологии и одновременно абстрагироваться от Талдыколя, с одной стороны я рада гражданской активности, будь то Кобейтуз, будь то Талдыколь. Во-вторых, необходимо смотреть с точки зрения сохранения экосистем. Экосистемы у нас сложные. В Экологическом кодексе есть такое понятие, что загрязнитель платит и восстанавливает. Намного легче, наверное, сохранить и не тронуть, нежели восстановливать, потому что они (экосистемы - прим. ред.,) бывают хрупкими. Необходимо комплексно смотреть на экосистему, на ее роль в контексте города», - сказала вице-министр экологии на презентации соцопроса об осведомленности казахстанцев об изменении климата.

Зульфия Сулейменова считает, что без учета мнения общественности неправильно принимать решения.

«Нужно комплексно рассматривать вопрос с точки зрения сложности экосистемы. То есть, экосистема Талдыколя, можно ли ее сохранить, учитывать циркуляцию. Конечно же, я изучу, побеседую с Комитетом водных ресурсов. Однако, хочу отметить, насколько удивительна природа, экосистема, ее возможность и способность восстанавливаться. Наверное, вы помните, как в период пандемии, во Флоренции дельфины плавали в каналах. Я себя называю асфальтовым ребенком. Я выросла в городе. Среди маленьких ступенек иногда замечаю, как растет цветок. Природа находит пути, чтобы обойти наши асфальтовые джунгли. Считаю, что необходимо учитывать мнение общественности. Без учета мнения общественности принимать какие-то решения, думаю, не совсем правильно», - добавила Зульфия Сулейменова.