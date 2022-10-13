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    Необходимо создать «зеленые коридоры» между членами СВМДА - Президент РК

    13 Октября 2022, 10:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев предложил создать «зеленые коридоры» между странами-членами СВМДА, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На пространстве СВМДА необходим реально работающий механизм обеспечения продовольственной безопасности. Азия производит две трети мировой сельскохозяйственной продукции, но продолжает оставаться уязвимой в данной сфере», - сказал Касым-Жомарт Токаев на VI саммите СВМДА.

    По словам Президента, нужно выработать унифицированные подходы к оценке соответствия значимых продуктов национальным стандартам, а также создать «зеленые коридоры» между государствами-членами СВМДА для данной категории товаров.

    «Представляется перспективным наладить сотрудничество СВМДА с Исламской организацией по продовольственной безопасности, штаб-квартира которой расположена в Астане. Учитывая сельскохозяйственный потенциал наших стран, мы могли бы принять меры для обеспечения нуждающихся стран продовольствием и удобрениями», - добавил Глава государства.

    VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) проходит под председательством Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. На встрече присутствуют главы государств 11 стран: Азербайджана, Ирака, Ирана, Кыргызстана, Палестины, Таджикистана, России, Турции, Узбекистана, Катара, Беларуси. В столицу также прибыли вице-президент Вьетнама, заместитель председателя КНР и пять министров.

    Ранее Президент РК выразил надежды по трансформации СВМДА в полноценную международную организацию для содействия посредничеству и миротворчеству.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Президент Казахстана СВМДА Продовольственный кризис
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