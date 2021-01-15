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Президент
НЕОБХОДИМО СНИЗИТЬ ПОРОГ ПРОХОЖДЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ ДО 5% - КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВ
15 Января 2021, 10:49
Автор:
Гульмира Байзакова
Президент Казахстана
Политические партии
Первое заседание Парламента-2021
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