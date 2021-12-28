Необходимо ревакцинировать 9 млн человек в первом полугодии 2022 года - Аскар Мамин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин поручил усилить работу по ревакцинации населения от КВИ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время всего вакцинировано более 9 млн взрослого населения первым компонентом вакцины, это почти 80% взрослого населения. Вторым компонентом привито около 8,5 млн человек, это примерно 75% взрослого населения. Надо продолжить усиливать работу по массовой ревакцинации», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

Глава Правительства добавил, что в первом полугодии слеующего года необходимо ревакцинировать 9 млн человек.

«Министрства информации, здравоохранения и акиматы регионов прошу активизировать информационно-разъяснительную работу с населением по необходимости ревакцинации», - отметил Аскар Мамин.

Ранее исполняющий обязанности министра здравоохранения РК Жандос Буркитбаев доложил об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Казахстане. «Ежедневно в среднем регистрируется до 500 случаев коронавирусной инфекции с положительным ПЦР-тестом и до 50 случаев с отрицательным ПЦР-тестом», - сказал Жандос Буркитбаев.

Спикер также добавил, что, согласно матрице оценки эпидситуации, на сегодняшний день 15 регионов в Республике Казахстан находятся в «зеленой» зоне. В «желтой» зоне - Северо-Казахстанская область и город Нур-Султан. В «красной» зоне регионов нет. Репродуктивное число составляет 0,95.

«Стабильная эпидемиологическая ситуация подтверждается преобладанием числа выздоровевших над заболевшими. С сентября месяца отмечается стабильное превышение выздоровевших над заболевшими до 30%», - резюмировал Жандос Буркитбаев.