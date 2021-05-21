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Необходимо реализовать торговый мост между рынками– Нурсултан Назарбаев

21 Мая 2021 17:10
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Необходимо реализовать торговый мост между рынками– Нурсултан Назарбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев отметил важность налаживания внешних связей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Внешние связи, я говорю о продовольствии, на территории нашего объединения обеспечить. Только надо все спланировать, правильно скооперироваться, правильно связаться и обеспечить то, что есть у нас на территориях, в другие страны», - заключил Нурсултан Назарбаев.

Елбасы отметил, что совсем скоро будет ощущаться нехватка продовольствия.

«Дефицит продовольствия мы обязательно ощутим скоро. Внешние связи важны. Необходимо реализовать, как мы раньше говорили, торговый мост между рынками европейской и азиатской части, и Шанхайскую организацию подключить надо»,- добавил Нурсултан Назарбаев.

Напомним, сегодня в режиме онлайн проходит заседание глав государств ВЕЭС под председательством Президента РК Касым-Жомарта Токаева.


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#Экономика   #ЕАЭС   #Первый Президент - Елбасы  
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Автор:

Серик Сабеков

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