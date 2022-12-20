Необходимо расширять сотрудничество на основе общих ценностей – эксперт из Узбекистана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На первом Центрально-Азиатском медиафоруме директор Института стратегических и международных исследований при Президенте Узбекистана Элдор Арипов заявил о значимости региональной идентичности. Спикер призвал каждого человека в Центральной Азии ощущать себя не только частью своей страны, но и частью общего региона – региона Центральной Азии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Инициатива Президента Касым-Жомарта Токаева о проведении Центрально-Азиатского медиафорума очень важна, востребована и актуальна. Надеюсь, что это мероприятие не будет разовым, что оно будет регулярным, и мы сможем Центрально-Азиатской семьей регулярно встречаться и обсуждать самые актуальные вопросы, которые волнуют наш регион. Думаю, что правильно, что мы говорим о создании некой единой медиаплатформы. Она будет носить общий, единый характер для всего региона. Эта идея очень важна в связи с одной задачей - формированием фундаментальных основ региональной идентичности в Центральной Азии. Это очень важная задача, которую мы не сможем решить, не объединив усилия, прежде всего, в сфере медиа», - сказал на форуме директор Института стратегических и международных исследований при Президенте Республики Узбекистан.

Элдор Арипов отметил, что расширение сотрудничества на основе общих культурных ценностей, традиций намного эффективнее.

«Есть очень интересное исследование, которое провел целый ряд европейских ученых, мало знающих о Центральной Азии, но очень хорошо понимают объективный закон. Они провели эмпирическое исследование и пришли к выводу, что страны, которые разделяют общие культурные ценности, традиции, намного эффективнее во взаимодействии, в сотрудничестве и в сфере торговли, и в экономических отношениях, в инвестициях. Почему это происходит? Всего одна причина – фактор доверия. Очень важен фактор доверия. Кому мы в первую очередь будем доверять? В первую очередь, тем, кого мы очень хорошо знаем, понимаем. Поэтому очень важна региональная идентичность. Важно, чтобы каждый из нас в Центральной Азии начал ощущать себя не только частью своей страны, но и частью общего региона – региона Центральной Азии», - отметил спикер.

Глава Института стратегических и международных исследований Узбекистана подчеркнул, что формулу этого подхода предложил Президент Узбекистана.

«Он предложил лозунг: «Центральная Азия – одно прошлое – общее будущее», У нас действительно мощное культурное наследие. Однако важно осознать, что нужно объединиться, и вместе решать те проблемы, с которыми мы сталкиваемся, если хотим двигаться вперед. Мы давно живем друг с другом бок о бок, но, к сожалению, плохо знаем друг друга, плохо понимаем друг друга. Чтобы справиться с этой задачей, прежде всего, нужно больше распространять объективную информацию, интересоваться друг другом. Думаю, эта идея, предложенная нашими казахстанскими друзьями, может выполнить свою большую миссию», - заключил Элдор Арипов



