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    Необходимо работать над формированием нулевой терпимости - Михаил Козачков

    21 Августа 2020, 13:04

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В прямом эфире программы «AntikorLive» журналист Михаил Козачков рассказал о том, что, в первую очередь, необходимо бороться с профилактикой коррупции и работать над формированием нулевой терпимости к коррупции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Основная наша проблема заключается в том, что люди, которых уличили в коррупционных преступлениях, не несут должной ответственности. В своем Telegram-канале вчера проводил опрос на эту тему: почему мы никак не можем победить коррупцию. Больше 50 процентов опрошенных отметили, что коррупционеры отбывают наказание совсем немного, потом их условно досрочно освобождают. Глава государства Касым-Жомарт Токаев правильно отметил, что сначала пропадают деньги, а только потом начинается разоблачение. Это так же как и с лекарствами. В июне - июле медикаментов не было. А сейчас начали задерживать бывшего главу «СК-Фармация». То, что говорил Касым-Жомарт Токаев, очень верно. Нам нужно вести работу по профилактике коррупции и работать над формированием нулевой терпимости», - отметил Михаил Козачков.

    В ходе беседы он также высказал свое мнение по поводу запрета на условно-досрочное освобождение для коррупционеров.

    «Что касается отмены условно-досрочного освобождения для коррупционеров, конечно, это правильное предложение с той точки зрения, что уличенный в преступлении человек, чья вина однозначно доказана, должен полностью отбывать наказание. Мы должны быть уверены в том, что вина действительно доказана, человек украл эти деньги. Должна быть уверенность в том, что действительно поймали вора и взяточника. В этом случае он полностью должен отбывать свое наказание», - заключил Михаил Козачков.

    Напомним, Глава государства РК Касым-Жомарт Токаев поручил запретить условно-досрочное освобождение для коррупционеров.

    Фото: time.kz

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Коррупция
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