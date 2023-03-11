Необходимо провести ревизию всех фармацевтических предприятий - Алихан Смаилов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов поручил Министерству учесть в Дорожной карте пункт по доведению доли лекарств отечественного производства на внутреннем рынке до 50%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова состоялось заседание Республиканского штаба по реализации предвыборной программы Президента РК Касым-Жомарта Токаева.

Министр здравоохранения Ажар Гиният доложила, что в целях повышения качества медпомощи на селе в ноябре прошлого года был утвержден Нацпроект «Модернизация сельского здравоохранения». В рамках него в регионах предусматривается строительство 655 объектов первичной медико-санитарной помощи, в том числе 253 медпунктов, 242 фельдшерско-акушерских пунктов и 160 врачебных амбулаторий.







Планируется модернизировать 32 многопрофильные центральные районные больницы (в 2024 году – 7, в 2025 году – 25) с открытием инсультных центров, отделений кардиологии, реанимации и реабилитации, а также оснащением аппаратами КТ, МРТ, УЗИ, ИВЛ. Параллельно с этим будет осуществляться подготовка 1100 медицинских работников для объектов сельского здравоохранения.

С докладами о проводимой работе также выступили акимы Абайской области Нурлан Уранхаев, Карагандинской области – Ермаганбет Булекпаев и заместитель акима Улытауской области Улантай Усенов.







Премьер-Министр подчеркнул, что практически для всех медицинских объектов, строительство которых начнется в текущем году, уже выделены участки. Исключение составляет лишь Улытауская область.

«В течение недели этот вопрос акиматом должен быть закрыт», - сказал Алихан Смаилов.

Глава Правительства также указал на необходимость к 1 апреля завершить разработку проектно-сметной документации по строительству новых объектов первичной помощи, а до 1 мая – подготовить документацию для капитального ремонта и реконструкции многопрофильных районных больниц. С открытием строительного сезона всем регионам нужно приступить к реализации проектов.

Он добавил, что для своевременной реализации запланированных мер требуется оперативно подвести инженерные коммуникации и дороги до участков строительства, заключить договоры с подрядчиками.

По словам Алихана Смаилова, следует заранее предусмотреть и обеспечение новых медицинских объектов кадрами, предоставить им полный пакет мер социальной поддержки.

«Хочу отметить, что каждый этап реализации Национального проекта будет четко отслеживаться в рамках системы проектного управления», - сказал он.

На совещании также рассмотрены меры по доведению доли лекарств отечественного производства на внутреннем рынке до 50%. Как отметила министр здравоохранения Ажар Гиният, для достижения данного показателя принимаются меры по развитию фармацевтической и медицинской промышленности республики, наращиванию научного и кадрового потенциала, совершенствованию нормативно-правовой базы и цифровизации фармацевтического сектора.

Ведется активная работа по открытию совместных предприятий и локализации производств ведущих компаний мировой фарминдустрии. В их числе Hoffmann-La Roche (Швейцария), Pfizer (США), Novo Nordisk (Дания), Takeda (Япония), SK Plasma (Южная Корея) и др.







Свои предложения на совещании озвучила глава Ассоциации поддержки и развития фармацевтической деятельности Марина Дурманова. Она затронула вопросы продления долгосрочных договоров между поставщиками медицинской продукции и единым госзакупщиком, ценообразования, налогообложения, маркировки, создания специальных экономических зон и фармацевтических кластеров, упрощения процедур регистрации отечественных препаратов и медизделий, расширения доступа к кредитным ресурсам, поддержки экспорта и ряд других.

Алихан Смаилов поручил Министерству здравоохранения проанализировать озвученные предложения и учесть в Дорожной карте по доведению доли лекарств отечественного производства на внутреннем рынке до 50%.

Подводя итоги обсуждения, он отметил, что за последние несколько лет фармацевтическая отрасль Казахстана показывает устойчивый рост: расширяется ассортимент и увеличиваются объемы выпускаемых препаратов. В то же время их доля пока растет медленно, сейчас она равна 28%.

«Это говорит о том, что нужен стабильный ежегодный прирост производства. В этой связи необходимо провести ревизию всех фармацевтических предприятий. Мы должны четко знать потенциал их развития и возможности по наращиванию мощностей», - сказал Премьер-Министр.







Он обозначил важность заключения долгосрочных договоров по жизненно-важным лекарственным средствам и медицинским изделиям.

«Особое внимание требуется уделить препаратам для лечения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Для этого сначала следует утвердить перечень таких лекарственных средств с учетом потребности на ближайшие годы», - подчеркнул глава Правительства.

Премьер-Министр добавил, что все рассмотренные меры должны быть отражены в соответствующей Дорожной карте до 2029 года, которую нужно утвердить в месячный срок.



