Необходимо проработать интеграцию Евразийских цифровых экосистем с глобальными и региональными экосистемами - министр ЕЭК

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – 30 января в Алматы прошло заседание Совета Евразийской экономической комиссии. О проделанной ЕЭК работе по цифровизации, снятию барьеров в интервью МИА «Казинформ», рассказала член Коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям Евразийской экономической комиссии Карине Минасян.

- Карине Агасиевна, расскажите, пожалуйста, каких результатов по цифровизации добились страны ЕАЭС за 2019 год, и какие планы на 2020?

- Очень трудно говорить за один год, потому что проекты настолько грандиозные и длятся уже два года. С начала 2018 и до конца 2019 года мы уже можем подводить итоги первого этапа. Мы завершили первый этап реализации цифровой повестки Евразийского экономического союза. Что мы сделали? Мы отработали механизмы, которые будем реализовывать и запустили три основополагающих проекта: проект по созданию сети промышленной кооперации, то есть обмен данными в промышленности, поиск партнеров, сертификация, виртуальные двойники для производства, техническое регулирование через платформу - это все промышленная кооперация.

Второй проект, работа без границ. Это поиск работы на всем пространстве ЕАЭС, и над этим надстройка всей эко-системы, то есть электронные трудовые книжки, электронное подтверждение образовательных статусов, электронный поиск курсов повышения квалификации и выстраивание личной карьеры на всем пространстве Союза.

Третий проект, который мы на Совете обсуждали, это проект цифровые транспортные коридоры, это безбарьерный сквозной транзит товаров через все евразийское пространство. По сегодняшнему проекту могу сказать, что его реализация даст нам повышение на 30% эффективности, экономии 30% времени при перевозке товаров.

- Ваше заседание должно было закончиться намного раньше. Что так долго обсуждают стороны? Есть принципиальные вопросы?

- Конечно. Обсуждаются вопросы, связанные с преодолением препятствий на внутренних рынках. В конце концов, любой вопрос сводится к тому, что надо сводить позиции, договариваться и уступать друг другу на конкретных рынках. Вот это обсуждается. Например, сегодня обсуждался энергетический рынок, обсуждался рынок государственных закупок. Договорились, что надо двигаться к тому, что их надо оцифровывать, для того чтобы сделать прозрачным и быстрее создавать единый рынок госзакупок. На самом деле все вопросы сводятся к открытию доступа на рынки.

- То есть стратегическая цель видна, с ней все согласны, но не могут договориться по деталям?

- Не то, чтобы не могут договориться в деталях. Консенсус - это сложный процесс переговоров, когда все страны должны в чем-то уступать друг другу и вот где этот баланс уступок, вот об этом они и договариваются.

- Какова готовность стран ЕАЭС к маркировке товаров?

- Готовность к маркировке товаров еще невысокая, по моим оценкам. Хотя, наверное, я здесь оцениваю с технологической точки зрения. Я имею ввиду не отдельные страны, а с точки зрения всего Союза. Это связано с тем, что в некоторых странах только определяются операторы. В некоторых странах национальное регулирование этого вопроса еще не принято, поэтому говорить об общем пространстве маркировки рано. В некоторых этот процесс достаточно быстро движется в тех направлениях, по которым мы договорились. Договорились мы собственно по маркировке обуви. Ведем эксперименты совместные, особенно Казахстан и Беларусь, связанные с лекарственными средствами и табачными изделиями. Но, в целом готовность еще низкая. Мы должны стремиться к тому, что маркировка должна приносить пользу бизнесу, а не становится дополнительной нагрузкой на бизнес. Как это сделать? Сделать таким образом, чтобы вводя маркировку очень большое количество другой «регуляции» убрать, которая связана с транзакционными издержками, какие-то виды отчетности все это надо убирать. Один раз показал, как движется товар, и больше с государством не взаимодействуешь. Мы стремимся к этому, чтобы маркировка стала эффективным механизмом мягкого надзора государства, когда оно не вмешивается, а просто наблюдает.

- Как идет работа по доступу к госзакупкам стран ЕАЭС?

- На заседании этому вопросу уделялось большое внимание. В связи с тем, что очень подробно обсуждался вопрос признания банковских гарантий. На самом деле страны близки уже к консенсусу по этому вопросу. Возможно, будет промежуточный этап. Возможно, этот вопрос будет решаться с помощью международной организации, а на следующем этапе в рамках концепции по созданию Единого финансового рынка. По госзакупкам, добились того, что все-таки необходимо быстрее оцифровывать рынок государственных услуг. Например, в Казахстане все кто участвует в госзакупках с помощью автоматизированной системы, автоматически проверяются и есть подключение системы госзакупок к другим государственным системам. О чем говорит Казахстан? Если я свободно, без оцифровки других стран буду их допускать на свой рынок, то мои казахстанские производители окажутся в неравных условиях, потому что они более прозрачны, чем все остальные. Поэтому Казахстан настаивал на том, что рынок надо оцифровывать всем, всех ставить в одинаково прозрачные условия для того, чтобы рынок трансграничных госзакупок был открыт.

- Сколько на это понадобится времени?

- Это зависит от воли и желания стран. Это можно сделать в течение двух лет. Нам необходимо договориться, как мы будем регулировать оборот данных внутри Союза. Какую информацию, с чьего разрешения не только персональных данных, но и коммерческих данных, которые по собственному желанию для участия в госзакупках должен производитель или участник этого процесса предоставлять. Такие точечные решения, нам надо о них договориться для того, чтобы сделать все действительно прозрачным и главное справедливым . Открыть то можно все, но будет ли это работать справедливо в этом вся дискуссия.

- В январе 2019 года казахстанская сторона выдвинула инициативу о создании единой электронной биржи труда. Затем в сентябре в ЕЭК сообщили о запуске системы «Работа без границ». Речь идет об одном и том же?

- Безусловно, мы начали эту работу по инициативе Казахстана. Здесь немного путаница в названии. Мы проект назвали «работа без границ», но на самом деле, условно говоря, биржа труда, где собираются все вакансии, где могут все ищущие работу могут найти ее. В этом контексте – это единая биржа труда. Казахстан сейчас очень активно участвует в ее реализации, и я считаю, что вклад Казахстана ощутимый.

- На каком этапе этот проект? К примеру, недавно была информация, что казахстанские футболисты не будут считаться в России легионерами. Это будет касаться всех профессий?

- На сегодняшний день в договоре есть ограничение только на несколько секторов, и это достаточно объективные ограничения, связанные с государственным сектором. То есть на государственной должности должен работать гражданин своей страны. Дополнительного подтверждения требуют медицинские и юридические профессии. Эти сектора имеют специфику и большую ответственность с точки зрения безопасности.

- Когда планируется принятие решения ЕЭК по применению одинаковых цен на билеты при посещении учреждений культуры стран ЕАЭС?

- Мы уже это приняли. Барьер снят. Уже решили все вопросы. У нас есть сайт. Если вдруг найдете в Казахстане разницу (цен на билеты – прим. редакции) сообщайте нам, мы устраним.

- Большое количество казахстанцев закупило автомобили в Армении. Сейчас у них есть возможность временной регистрации до марта 2021 года.

- Я знакома с этой темой. Казахстанцы имели право по сниженным тарифам покупать автомобили, но только те казахстанцы, которые постоянно проживают в Республике Армения. Я думаю, что Армения с Казахстаном ведут активные переговоры. Надо решить этот вопрос, чтобы урегулировать ситуацию, чтобы те люди, которые не рассчитывали на дополнительные расходы, не пострадали и в то же время в Казахстан не хлынул поток автомобилей, которые несут в себе какие-то дополнительные риски: правый руль, старые автомобили.

- Насколько оперативно ЕЭК может реагировать на подобные проблемы?

- Это зависит от характера проблемы. Если проблема действительно остро стоит внутри страны, и она ставится на всех уровнях органов интеграции, то она быстро решается, в зависимости от степени важности с экономической точки зрения или наоборот упущенной выгоды, создания критической ситуации, безопасности. У нас были проблемы, которые решались в течение недели, а есть проблемы, которые решают годами.

- Как обстоит вопрос с поставками угля из Казахстана в Украину?

- К нам поступило это заявление Казахстана. Мы его рассматриваем и в ближайшее время вынесем на коллегию. Это тоже вопрос непростой, потому что он связан с определенным другим регулированием, с нацбезопасностью. Я думаю, этот вопрос будет в ближайшее время решен.

- Аналогичный вопрос с возможной поставкой нефти в Беларусь?

- Такого запроса мы еще не получали.

- Каковы планы и перспективы развития на ближайшие годы?

- В настоящее время прорабатываются механизмы углубления интеграции в ЕАЭС до 2025 года, в которых уже зафиксирован блок по развитию цифрового пространства, инфраструктуры и цифровых экосистем.

Прежде всего мы должны завершить формирование экосистем промкооперации, цифровых транспортных коридоров, обеспечения труда и занятости и проработать интеграцию евразийских цифровых экосистем с глобальными и региональными экосистемами.



