Необходимо прекращать тенденцию сбора средств на улице - МИОР РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Комитета по делам гражданского общества Министерства информации и общественного развития РК Мадияр Кожахмет пояснил, насколько законно волонтерам собирать средства на благотворительность на улице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В июле текущего года Глава государства подписал закон о волонтерстве и благотворительности, в который были внесены изменения и дополнения. В рамках закона официально был утвержден статус волонтеров и организаций, занимающихся благотворительностью. Теперь они должны работать по специальному договору. Этот документ защитит волонтеров, занимающихся благотворительностью организаций и тех, кому оказывается помощь», - сказал глава Комитета по делам гражданского общества Мадияр Кожахмет на Центрально-Азиатском форуме волонтеров, отвечая на вопрос журналиста.

Спикер напомнил, что согласно законодательству волонтеру должно исполниться 18 лет.

«Совместно с местными акиматами и департаментами полиции проводим разъяснительную работу среди волонтеров и отраслевых организаций. Во-первых, подростки, которые на улице осуществляют сбор средств, не работают бесплатно. Это нельзя считать волонтерством. Они предоставляют услугу и получают за это деньги. Еще один важный момент - волонтеры должны получить разрешение у родителей. По этим фактам нам необходимо установить контроль. Главная цель – волонтерская деятельность должна осуществляться в рамках закона. Мы считаем, что необходимо прекращать тенденцию сбора средств на улице в целях благотворительности», - считает Мадияр Кожахмет.



