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    • Необходимо повысить статус воспитателей - заведующая частным детским садом

    12 Августа 2022 13:37

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заведующая частным детским садом «Зерде» Бану Алкенова заявила в ходе пресс-конференции по вопросам лицензирования частных садов в РК, что повышение статуса работников детских садов решило бы многие проблемы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На пресс-коференции подняли вопрос лицензирования детских садов республики.

    «Частные детские сады могут пройти данное лицензирование, но проблема не в лицензии. Есть перечень документов, подлежащий к сдаче. Все это реализуется на бумаге, но что от этого изменится?», - сказала Бану Алкенова.

    Она добавила, что лицензирование будет осуществляться онлайн.

    «Пакет документов будет предоставлен онлайн. От всей этой процедуры ничего не изменится», - считает спикер.

    По ее мнению, важным является именно повышение квалификации и статуса воспитателей детских садов.

    «Необходимо обратить внимание на качество образования педагогов. В частности, не было бы случаев избиения детей, если бы они повысили статус воспитателей в детских садах. Если бы этому вопросу уделили особое внимание, ситуация в этой сфере изменилась бы. Также актуален вопрос повышения заработной платы воспитателям», - сказала Бану Алкенова.

    Ранее для повышения качества услуг дошкольных организаций Премьер-Министр РК Алихан Смаилов поручил проработать вопросы их лицензирования.

    Автор:

    Серик Сабеков

    #Образование #Педагоги
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